فرنسا.. ذروة إصابات “كورونا” في تزايد وتصنيف 3 مناطق في “الخانة الحمراء”

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما صنّفت فيه العاصمة باريس ومدينة مرسيليا ومنطقة “بوش دو رون” المحيطة بها، مناطق حمراء من حيث خطورة تفشي وباء “كورونا”.

وحسب موقع قناة “فرانس 24″، يمنح المرسوم الذي تم نشره، أمس الجمعة، الإدارات المحلية لباريس ومرسيليا و”بوش دو رون” سلطة إغلاق بعض المنشآت وتقييد الحركة والسفر.

ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل زيادة متوالية في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” على مدى 15 يوما، وارتفاع ذروة الإصابات لليوم الثالث على التوالي في فرنسا عامة.

وقد دخل قرار إجبارية ارتداء الكمّامة في الأماكن المفتوحة والأحياء المزدحمة والفضاءات الكبيرة حيّز التنفيذ منذ يوم الإثنين الفارط على كل من بلغ 11 عاما فأكثر.

وعرفت فرنسا في آخر 24 ساعة تسجيل 2846 حالة بفيروس “كورونا” في ذروة تصاعدية لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 212211 حالة، مع وفيات كلية بلغت 30406 وفاة.