فرنسا: رفض طلب قنصلية الجزائر تقديم دروس في اللغة العربية
رفض رئيس بلدية بوش دو رون في فرنسا طلبا رسميا من القنصلية الجزائرية في مرسيليا. لتعيين مدرسين للغة العربية في مدرستين بمارينيان.
وحسب ما أورده موقع France Bleu، فقد طلب أولياء أمور الطلاب من مدرسة تشاف في مارينيان دروسًا في اللغة العربية.
وقوبل هذا الطلب بالرفض، حيث قال رئيس بلدية Marignane “إنها مسألة مبدأ. لا أريد تقديم دروس اللغة العربية بمدارسي حتى خارج وقت الدراسة”.
وأضاف “من غير المنطقي إطلاقا إعطاء دروس في اللغة العربية في المدارس في نفس الوقت. الأمر لا يعود إلى مدارس الجمهورية للقيام بذلك بل للعائلات “.
وأشار ذات المصدر أن مجلس المدينة تلقى طلبًا رسميًا من القنصلية الجزائرية في مرسيليا. لتعيين مدرسين باللغة العربية في مدرسة ماري كوري ومدرسة شاف.
ويندرج طلب قنصلية الجزائري في إطار النظام الدولي لتدريس اللغات الأجنبية (EILE). حيث يقدم هذا الأخير دروسًا في اللغة الأجنبية، خارج أوقات الدراسة داخل المؤسسات نفسها.
في Marignane، يوافق البعض على قرار رئيس البلدية، بينما يأسف آخرون على ذلك. لأن هذا الجهاز يسمح للأطفال ببناء شخصيتهم بشكل أفضل.
وقال أحد الجزائريين المقيمين بفرنسا لذات الموقع “أنا لم أكن قادراً على تعلم اللغة العربية عندما كنت صغيراً. لم أعد أستطيع التواصل مع أفراد عائلتي بالجزائر أشعر بالاستبعاد، إنه عار”.
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الضحية في حالة حرجة.. جزائري يعتدي على زوجته بسكين في فرنسا
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على جزائري، قام بالاعتداء على زوجته بسكين، مسببا لها جروحا عميقة على مستوى الرأس والوجه.
وحسب موقع Express الفرنسي، تعود حيثيات الحادثة الى يوم الأربعاء 19 جانفي 2022. حيث كاد الفعل الفظيع الذي ارتكبه هذا الجزائري بحق زوجته أن يودي بحياتها.
وتعاني الضحية من إصابات خطيرة في الوجه والرأس. حاليًا تتواجد في مستشفى جيتو في موريشيوس، حيث لا تزال حالة الضحية حرجة.
وحسب المصدر، فقد نشب نزاع بين المتهم وزجته، أين أقدم الرجل البالغ 49 عاما على استخدام سكين مطبخ لتنفيذ جريمته.
ثم قام بضرب زوجته عدة مرات، حتى فقدت الوعي وعثر عليها الجيران على الأرض وسط بركة من الدماء.
واتصل الجيران على الفور بالشرطة، والتي تمكنت بدروها في ظرف وجيز من القبض على المتهم، حيث يتواجد رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.