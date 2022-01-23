فرنسا: رفض طلب قنصلية الجزائر تقديم دروس في اللغة العربية

رفض رئيس بلدية بوش دو رون في فرنسا طلبا رسميا من القنصلية الجزائرية في مرسيليا. لتعيين مدرسين للغة العربية في مدرستين بمارينيان.

وحسب ما أورده موقع France Bleu، فقد طلب أولياء أمور الطلاب من مدرسة تشاف في مارينيان دروسًا في اللغة العربية.

وقوبل هذا الطلب بالرفض، حيث قال رئيس بلدية Marignane “إنها مسألة مبدأ. لا أريد تقديم دروس اللغة العربية بمدارسي حتى خارج وقت الدراسة”.

وأضاف “من غير المنطقي إطلاقا إعطاء دروس في اللغة العربية في المدارس في نفس الوقت. الأمر لا يعود إلى مدارس الجمهورية للقيام بذلك بل للعائلات “.

وأشار ذات المصدر أن مجلس المدينة تلقى طلبًا رسميًا من القنصلية الجزائرية في مرسيليا. لتعيين مدرسين باللغة العربية في مدرسة ماري كوري ومدرسة شاف.

ويندرج طلب قنصلية الجزائري في إطار النظام الدولي لتدريس اللغات الأجنبية (EILE). حيث يقدم هذا الأخير دروسًا في اللغة الأجنبية، خارج أوقات الدراسة داخل المؤسسات نفسها.

في Marignane، يوافق البعض على قرار رئيس البلدية، بينما يأسف آخرون على ذلك. لأن هذا الجهاز يسمح للأطفال ببناء شخصيتهم بشكل أفضل.

وقال أحد الجزائريين المقيمين بفرنسا لذات الموقع “أنا لم أكن قادراً على تعلم اللغة العربية عندما كنت صغيراً. لم أعد أستطيع التواصل مع أفراد عائلتي بالجزائر أشعر بالاستبعاد، إنه عار”.

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