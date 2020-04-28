فرنسا: رفع القيود على حركة المواطنين إبتداء من 11 ماي

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمام البرلمان، اليوم، إنه سيكون من الممكن بدءا من 11 ماي التنقل بحرية من دون التصاريح الخاصة.

وكشف رئيس الوزراء، أنه سيمكن وابتداء من التاريخ السالف الذكر، التنقل بحرية من دون التصاريح الخاصة، باستثناء الرحلات التي تبعد مسافة أكثر من 100 كم عن مكان الإقامة، ما عدا الرحلات للأسباب العائلية والعملية الوجيهة فقط.

ومن جهة أخرى، أورد فيليب، أن الحكومة تعتزم تطبيق برنامج جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى تشمل الاختبارات كل المخالطين.

وأشار فيليب إلى أن البرنامج يهدف إلى إجراء ما لا يقل عن 700 ألف اختبار كشف أسبوعيا بدءا من 11 ماي.

وشدد فيليب على أن القيود التي فرضتها السلطات على تنقلات المواطنين ضمن إجراءات العزل، أظهرت فعاليتها قائلا: “من الضروري إخراج البلاد من نظام العزل بحذر وعزم”.