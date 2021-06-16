فرنسا.. رفع حظر التجول الليلي وإلغاء إلزامية إرتداء الكمامات

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارا من يوم غد الخميس.بالإضافة إلى رفع حظر التجول الليلي بدءا من يوم الأحد القادم.

وأوضح كاستكس، إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي “بوتيرة أسرع مما كنا نأمل”.وسيتم بداية من يوم غد الخميس، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع، إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب.كما سيتم رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.

وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أوت.ومن المفترض إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.