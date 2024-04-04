فرنسا: زوجان جزائريان يختلسان 140.281 يورو من المساعدة الاجتماعية

أدين زوجان جزائريان بتهمة الاحتيال الاجتماعي، فيما يتعلق باختلاس مبلغ إجمالي قدره 140.281 يورو على مدى عشر سنوات.

وبدأت عملية الاحتيال في عام 2008، عندما حصل الزوجان، من أصل جزائري، على مخصصات عائلية من إقليم الباسك. بينما كانا لا يزالان يقيمان في إسبانيا.

علاوة على ذلك، قررت العائلة في عام 2014 الاستقرار في الأراضي الفرنسية.

وعند وصولهما إلى الأراضي الفرنسية، قرر الزوجان أن يفعلا الشيء نفسه ويستفيدا من الإعانات العائلية. التي تدفعها السلطات الفرنسية، مع دمجها مع المساعدات الإسبانية، دون التصريح بوضعهما الحقيقي.

لأكثر من 10 سنوات، تلقى الزوجان وأطفالهما الخمسة ثلاثة أنواع من المساعدة الاجتماعية. وهي: الدخل المضمون (RGI)، والحد الأدنى من دخل الكفاف (IMV)، والمساعدة السكنية التكميلية (PCV).

علاوة على ذلك، مكّن تحقيق متعمق أجرته منظمة لانبيد الإسبانية، من تحذير السلطات الفرنسية بشأن مواطن جزائري. يحمل بطاقة إقامة أوروبية طويلة الأمد، وكان يتلقى إعانات اجتماعية إسبانية.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن عملية الاحتيال التي مكنت من جمع أكثر من 140.281 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، تتم ملاحقة الأب بتهمة القيام بنشاط مهني لم يعلن عنه لدى المنظمات الاجتماعية في فرنسا.

وبالإضافة إلى مبلغ 140.281 أورو، اكتشف القضاء عدة مركبات غير معلنة بحوزة هذه العائلة الجزائرية. منها سيارتان فرنسيتان وواحدة إسبانية ورابعة مملوكة للزوجين بين عامي 2014 و2016.