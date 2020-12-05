فرنسا: سجن جزائري بعد عرضه فيديو يعذب فيه زوجته

مثل أمام محكمة فال دي مارن، بالقرب من باريس، في فرنسا، جزائري يبلغ 33 عامًا بعد تعريض زوجته للتعذيب.

وحسب صحيفة لو باريزيان، الضحية ، فتاة جزائرية تبلغ 30 عاما، انضمت إلى زوجها في سبتمبر الماضي للم شمل الأسرة.

وقد صور المتهم فيديو لساعتين، يظهر فيه تعذيب زوجته الذي وصفه القضاء الفرنسي بالصادم والفظيع.

وقال مصدر قريب من الملف لصحيفة لو باريزيان “الصور فظيعة، كيف لرجل يصور زوجته وهو يعذبها ويعلق على ما يفعله”.

وأشار المصدر أنه مساء السبت الماضي، كان الزوج مخمورا، حيث بدأ في تعذيب زوجته بالسكاكين وشفرة الحلاقة، وتصوير فعلته الوحشية.

في اليوم التالي، تمكنت الضحية من الفرار من المنزل للذهاب إلى منزل أختها في إيسون.

عندما وصلت إلى مركز الشرطة ، كانت الضحية لا تزال تحمل آثار ليلة الرعب التي عاشتها.

وكشف المصدر نفسه عن إصابتها بجروح متعددة في الخدين واليدين، وتورم وجرح في جبينها، وجروح في فخذيها.

بعد يوم من البحث ، تمكنت شرطة Choisy-le-Roi من تحديد مكان الجلاد الهارب الذي اختبأ مع أخته.

وبعد كسر الباب تمكن الضباط من القبض على الزوج المعذب.

وحسب المدعي العام في Créteil ، تم حبس الجزائري احتياطيًا بتهمة العنف المشدد الذي ارتكب ضد زوجته.