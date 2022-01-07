فرنسا “سعيدة” بعودة السفير الجزائري إلى باريس

أبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، سعادته عقب عودة السفير الجزائري إلى باريس بعد 3 أشهر من الغياب.

وقال الوزير الفرنسي في تصريح له مع تلفزيون “بي أف أم” وإذاعة “أر أم سي” أن “:تسعدني عودة السفير إلى باريس، هذا خبر جيد وإيجابي للغاية”.

قبل أن يضيف لودريان: “نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر، لدينا تاريخ مشترك، يشوبه التعقيد والمعاناة، يجب أن نتجاوز ذلك ونستأنف معا طريق النقاش”.

واختتم الوزير قائلا: “كان لدينا بعض سوء التفاهم مع الجزائريين في الأشهر الأخيرة، وكانت هناك دائما صعوبات من حين لآخر، لكننا تمكنا دائما من حلها”.

وللإشارة، قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة رسمية إلى الجزائر مطلع ديسمبر لتقييم واقع العلاقات الثنائية.

وحظي حينها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

ومنذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أججت العلاقات بين البلدين، يحاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان إعادة الحوار.

فرنسا تريد علاقة “واثقة” و “شراكة طموحة” مع الجزائر

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند اليومية، قال لودريان إن فرنسا تريد علاقة “واثقة” و “شراكة طموحة” مع الجزائر تتعدى “الجروح” التذكارية التي يمكن أن تطفو “في بعض الأحيان”.

وردا على سؤال نائبة ورئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فضيلة الخطابي. أكد أن “الجهود تبذل لاستعادة شروط العلاقات السلمية مع الجزائر”.

وأضاف الوزير “نريد العمل بجدية في ظل الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وعلى هذا الأساس نعتزم مواصلة عملنا”.

واصل قائلا: “نأسف لعدد من حالات سوء التفاهم الأخيرة لأن هذا الوضع لا يتوافق مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا”.

كما أكد الوزير الفرنسي أن فرنسا “تحترم أعمق الأمة الجزائرية وسيادة الجزائر”. مضيفا أن فرنسا والجزائر متحدتان في شراكة ضرورية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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