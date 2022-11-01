فرنسا: شاب جزائري يتعرض للطعن في تولوز

سجلت مدينة تولوز الفرنسية الأسبوع الماضي حالتي طعن خلال 24 ساعة فقط.

وكان آخرها في نهاية فترة ما بعد الظهر. وبوجه الخصوص، على مستوى ساحة شارل ديغول، على بعد خطوات قليلة من مكان دو كابيتول.

وقد تدخلت عناصر دائرة الإطفاء والإنقاذ، بعد الساعة 6:30 مساءً، وذلك لإسعاف رجل أصيب بطعنة. يبلغ من العمر 25 عاما جزائري الجنسية. حيث تم نقل الأخير بعد ذلك إلى مستشفى بوربان.

وأسفر هذا الهجوم أيضًا عن ضحية أخرى، وهي شابة تبلغ من العمر 23 عامًا. أصيبت بجروح طفيفة خلال هذا الشجار في وسط تولوز.

وفقًا لتقرير فرانس بلو. مثل هذان الشخصان أمام المحققين للاستماع إلى روايتهم للوقائع في هذه القضية. فيما لا تزال دوافع هذا الهجوم غير محددة.