فرنسا: ضبط 70 كلغ من المخدرات وسبائك ذهبية داخل منزل رئيسة بلدية من أصول مغربية 

تمكنت قوات الأمن الفرنسية من حجز كمية معتبرة من المخدرات وكذا الذهب داخل منزل رئيسة بلدية أفالون avallion الفرنسية.

ونقلا عن mcd مونتي كارلو الدولية أن السلطات الفرنسية أعلنت عن حجز 70 كليوغرام من المخدرات وأيضا 1 كلغ من الكوكايين، بالإضافة إلى سبائك ذهبية داخل منزل جميلة الحبساوي من اصول مغربية رئيسة بلدية أفالونavallion الفرنسية.

وفقا لذات المصدر فقد تم إعتقال جميلة الحبساوي رفقة إثنين من أشقائها وكذا 4 اشخاص أخرين. وذلك في إطار حملة وطنية للقضاء على تجارة المخدّرات التي تشهدها مدن فرنسا.

كما أضاف ذات المصدران المدعي العام هوغ دو فيلي كشف عن توقيف جميلة الحبساوي، رئيسة بلدية أفالون، بعد أن داهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها.

وأضاف المدعي العام أنّ المحققين قاموا بتفتيش منزل الحبساوي ومبنى البلدية والصيدلية التي تعمل فيها، بحكم أنها صيدلانية.

ومكنت العملية أيضاً من ضبط 983 غراماً من الكوكايين و7000 يورو نقداً ونحو 20 سبيكة ذهبية.