فرنسا: طالب ثانوي يهدد معلمه بالقتل

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فرنسا: طالب ثانوي يهدد معلمه بالقتل
بقلم نسرين محفوف

أعلنت إدارة أكاديمية ريمس، بفرنسا، أن مدرسًا من مدرسة ريمس الثانوية، جوليو كوري، تعرض “للتهديد الشفهي بالقتل” من قبل أحد الطلاب.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، وقعت الحادثة في 12 نوفمبر الماضي، داخل المؤسسة الواقعة في منطقة الصليب الأحمر.

وتحدث المدعي العام في ريمس، ماتيو بوريت، الى صحيفة L’union، عن تهديدات لفظية غير مباشرة، وذكره لذبح الأستاذ صمويل باتي.

وأضاف البيان “تم اتخاذ إجراء احترازي بحق هذا الطالب الذي سيتم استدعاؤه للمثول أمام مجلس التأديب”.

وظهرت هذه القضية بعد أيام قليلة من الاعتداء على مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة جان جوريس الثانوية، في 6 نوفمبر.

وتم الاعتداء على الأستاذ من قبل طالب في السنة الأولى، والذي حاول خنقه في نهاية الفصل.

وتم توجيه الاتهام من قبل قاضي الأطفال بارتكاب عنف طوعي دون عجز ضد شخص مكلف بمهمة خدمة عامة.


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