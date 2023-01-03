فرنسا: طرد جزائرية تبلغ من العمر 60 عامًا من منزلها

طردت مواطنة جزائرية تبلغ من العمر 60 عامًا تعيش في برون في فرنسا. حيث نامت نصيرة. ب في ظروف قاسية بعد طردها من منزلها.

السكن الذي لم يكن متوافقًا ولم يتكيف مع حالة إعاقتها، وجدت نصيرة نفسها مطرودة من مسكنها. وذلك في ظل عدم دفع فاتورة بقيمة 6000 يورو، وهي حجة ادعى بها صاحب البيت، لكن نصيرة أنكرتها.

بالنسبة إلى نصيرة ، “إنها ليست حياة طبيعية”، وقدمت دليلاً على سداد ديونها. في عام 2019 عُقدت عدة جلسات استماع بخصوص هذا الدين.

في سبتمبر 2019، حكم القاضي المكلف بهذه القضية على نصيرة بتسوية هذا الدين. ولكن أيضًا بتعويض الأشغال. علاوة على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

مع إنهاء عقد إيجارها، وجدت نفسها في أوت 2022 ، بلا مأوى، تنام على كرسيها المتحرك في الشارع.

بعد قضاء أربعة أشهر بدون منزل وبدون علاج للصرع، قررت السير في الطريق إلى La Guillautière. حيث تتواجد بجمعية Handimat.

لإيجاد حل لمشكلة النصيرة تم إخطار نائب الرئيس المسؤول عن الإسكان في مدينة ليون. حيث لا تزال المرأة البالغة من العمر 60 عامًا بلا مأوى.