فرنسا: طفل في العاشرة من عمره يهدد على تيك توك بتفجير مدرسة

يشتبه أن طفلا يبلغ من العمر 10 نشر على موقع التواصل الاجتماعي تيكتوك يوم 18 أكتوبر تهديدا. بشن هجوم على مدرسة ليون-غامبيتا الابتدائية في كامبراي.

وحسب BFMTV فحتى لو لم يكن عمر الصبي الصغير هو الحد الأدنى لسن 13 عامًا للتسجيل في المنصة. فقد تمكن من نشر رسالة تهديد في 18 أكتوبر. حيث تم الإبلاغ عن هذا بسرعة من قبل المستخدمين.

وقد حددت الشرطة خط الهاتف الذي تم التهديد منه وهوهاتف الأم. وبعد التحقيقات تبين أن طفله البالغ من العمر 10 سنوات هو الذي يشتبه في قيامه بنشر التهديد.

ونظراً لصغر سنه، لا يمكن وضع الصبي في حجز الشرطة. حيث تم استجوابه بموجب نظام الاحتجاز لمدة أقصاها 12 ساعة.

وتم تفتيش منزل العائلة ولم يتم اكتشاف “أي شيء ذي طبيعة متفجرة”. ولا “أي عنصر مؤيد لهجوم مخطط له”. كما تم إجراء تحقيق شك في المدرسة مع فريق من الكلاب.

وسيخضع الصبي لتقييم نفسي للطفل لمعرفة ما إذا كان قد أظهر تمييزًا وقت الأحداث. إذا كان الأمر كذلك، فيمكن محاكمته، وإلا سيتم إسقاط التهم.

في هذا النوع من الإنذار الكاذب، تكون العقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو. ولكن يتم تخفيض العقوبة إلى النصف بالنسبة للمشتبه به القاصر.