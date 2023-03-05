فرنسا.. عطل معلوماتي يحدث بلبلة في مطاري رواسي وأورلي

تسبب عطل معلوماتي في بلبلة ظهر السبت، بعمليات تدقيق الهويات في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس. ما أسفر عن طوابير انتظار طويلة للركاب وغضب المسافرين.

وأعلنت شركة “مطارات باريس” في تغريدة لها، ظهرا أن “عطلا وطنيا لدى حرس الحدود يؤثر حاليا على نقاط المراقبة”. في حركة المغادرة والوصول في مطاري باريس شارل ديغول وباريس أورلي”. داعية الركاب إلى “توقع مهل انتظار أطول”، دون أن يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان العطل يطال مطارات أخرى.

كما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر طوابير انتظار طويلة عند نقاط التدقيق في الهويات في المطارين الباريسيين. فيما كان بعض الركاب جالسين أرضا.

وعاود النظام المعلوماتي المعني بالعطل العمل بحلول الساعة 14:00 (13,00 بتوقيت غرينيتش). وفق ما علمت وكالة “فرانس برس” من وزارة الداخلية.

ونقلت “فرانس برس” عن مسافرة قادمة من المارتينيك قولها إنها قضت ساعتين واقفة في مطار أورلي. كما كان ينتظر على حدّ قولها ما بين 1500 وألفي شخص بدون أن يتقدّم الصفّ إطلاقا.

وأوضحت قائلة: “هذا معيب.. بدأ الناس يغضبون، وخصوصا الأهل مع أطفال..لم يحضر أحد من شركة مطارات باريس ليعلن لنا أي شيء”. لافتة إلى أن الركاب أخذوا يطرقون على الأبواب الزجاجية في الممرات ففتحها عناصر حرس الحدود. وباشروا عمليات التدقيق في الهويات يدويا.

كما قال متحدث باسم الشركة المشغلة لمطارات باريس لـ”فرانس برس”: “اتخذنا كل التدابير لتسهيل الوضع إلى أقصى حد ممكن بالنسبة للركاب. تم توزيع المياه ونشر موظفين للرد على أسئلة المسافرين”.