فرنسا على اعتاب حجر صحي ثالث بسبب ظهور كورونا المتحور

ستشهد فرنسا إعلان اجراءات جديدة هذا الأسبوع وشبح الحجر الصحي يلوح في الأفق، بعد ظهور كورونا المتحور فيها.

و قد تحتاج فرنسا لفرض حجر صحي عام ثالث تزامنا مع العطلة المدرسية المقررة أوائل فيفري القادم، حسب تصريح جان فرانسوا دلفريسي رئيس المجلس العلمي.

وأكد ذات المتحدث، أن طبيعة هذا العزل المنتظر سيحددها السياسيون.

وقال دلفريسي: “إذا لم نشدد الإجراءات فسنجد أنفسنا في موقف صعب للغاية ابتداء من منتصف مارس”.

وأضاف دلفريسي أن ظهور نسخ متحولة من الفيروس غير الوضع تماما في فرنسا.

وتابع أنه سيكون من المنطقي جعل العزل الجديد يتزامن مع العطلة المدرسية القادمة وتمديد الإجازات لمدة أسبوع على الأقل.

ولم يستبعد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس الأحد تشديد الإجراءات وحتى فرض الحجر في حال تدهور الأوضاع بسبب الوباء.

وستجتمع الحكومة الفرنسية هذا الأربعاء للنظر في التطورات الصحية، ومن المنتظر أن تعلن قرارات جديدة لمكافحة المرض.

وقال دلفريسي في تصريح متلفز، إن وصول الأنواع الأكثر عدوى من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل قد غير وضع الجائحة تماما في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويُرتقب هذا الأسبوع صدور قرار بشأن تأثير حظر التجوّل المفروض في البلاد.

و قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إنه ينتظر “إبلاغه بآثار حظر التجول” موضحا أن ذلك سيحصل “الأسبوع المقبل”.

وفيما يخصّ المدارس، أكد وزير التربية الفرنسي جان-ميشال بلانكيه لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” أن “الوضع يسمح بمواصلة التعليم”.

ويتمّ تطبيق الإجراءات الرقابية في المرافئ والمطارات بشكل أساسي.