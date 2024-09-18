فرنسا في أزمة ورئيس وزرائها يدق ناقوس الخطر

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه لوكالة فرانس برس إن وضع الميزانية الفرنسية “خطير للغاية”.

واعتبر رئيس الوزراء ميشال بارنييه في تصريح لوكالة فرانس برس أن وضع الميزانية “خطير للغاية”، وطالب “بعناصر تقييم واقعه الدقيق”.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي “هذا الوضع يستحق أفضل من اللقيمات الصوتية. وأضاف رئيس الوزراء أن الأمر يتطلب المسؤولية”.

وبينما يتصاعد الجدل حول الزيادات الضريبية المحتملة قيد الدراسة. يبدو أن ميشيل بارنييه يبحث عن نقطة الالتقاء: “هدفي هو العودة إلى مسار النمو. وتحسين مستوى معيشة الفرنسيين، في حين أننا بالفعل الدولة التي تتحمل أعلى العبء الضريبي.”

ويأتي هذا الإعلان في سياق تأجيل عرض عناصر الموازنة المقرر في الأول من أكتوبر المقبل.