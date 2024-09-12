فرنسا: قدمين مقطوعتين على ضفاف نهر السين

يوم أول امس الثلاثاء في ميريكورت (إيفلين)، اكتشف أحد المشاة حذاءًا للمشي، بداخله قدم بشرية.

وعلى الفور تحركت قوات الدرك وقاموا بتمشيط المنطقة لمحاولة العثور على الجثة.

وعلى بعد 20 مترًا، وضعوا أيديهم على حذاء ثانٍ، مماثل للأول، وبداخله قدم أيضًا.

وتم نقل الأحذية والأقدام إلى معهد الطب الشرعي في بونتواز (فال دواز).

ويكمن الهدف في محاولة فهم المدة التي مضت على حدوث الوفاة والعثور على آثار أو أدلة.

ويوضح أحد المحققين أن الصعوبة الكاملة في هذا النوع من القضايا تكمن في تحديد هوية الضحية.

وسيقوم الجيش أولاً بفحص جميع حالات الاختفاء التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا.

كما يمكن أن تساعدهم تحليلات الحمض النووي إذا كان هذا الرجل معروفًا لدى الشرطة.

في 20 جويلية في نفس المنطقة، وهذه المرة بالقرب من مانت لا جولي. تم العثور على جثة رجل عارٍ جزئيًا ومغطى بسياج معدني، على ضفاف جزيرة السيدات.

هذا النوع من الاكتشافات شائع جدًا في هذا الجزء من نهر السين، حيث يحدث حلقة قبل نورماندي مباشرةً.

في السنوات الأخيرة، أكد مسؤولون منتخبون من البلديات المطلة على النهر في هذا الموقع عدة حالات. مثل جثة شخص بلا مأوى عثر عليها الصيادون في قرية لافاكورت، في مواسون.