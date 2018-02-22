فرنسا.. قرابة آلاف 3 شخص ينامون بالعراء في باريس

خلص إحصاء قام به 1700 متطوع، استعانت بهم الحكومة الفرنسية، إلى أن هناك نحو 2952 شخصا يعيشون في العراء بباريس.

وكشف برونو جوليارد نائب عمدة باريس، عن نتائج الإحصاء الذي قام به 350 فريقا تم توزيعها في أنحاء المدينة.

بداية من العاشرة مساء، حتى الواحدة صباحا خلال ليلة 15 فيفري الجاري والتي أطلق عليها “ليلة التضامن”.

وتم تسجيل أعلى الأرقام في شمال شرق المدينة، حيث ينام 727 شخصا في العراء بين المناطق الـ10 و18 و19.

وقالت شركة “آر إيه تي بي” للنقل العام في باريس إن 377 متشردا يقيمون في محطات مترو الأنفاق.

وأشار الإحصاء إلى أن 189 شخصا يعيشون في غابتي “بولونيا” و”فانسين” على طرف مدينة باريس.

وتتعلق هذه الأرقام بمدينة باريس فقط، التي يبلغ تعداد سكانها رسميا 2.2 مليون نسمة.

وتقول السلطات في منطقة “إيل دو فرانس” ، إن 5 متشردين ماتوا في باريس بين أول جانفي و13 فيفري الجاري.