فرنسا: قرابة 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.. وماكرون يرأس اجتماعا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن تسجيل 9843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وسُجلت 48542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال أسبوع فقط، تم خلاله إجراء أكثر من مليون فحص.

وبلغ عدد المرضى الذين دخلوا وحدة العناية المركزة 54 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 615 مريضاً.

وتوفي 19 شخصا جراء كوفيد-19 منذ الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا إلى 30813.

ويرأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الدفاع لمناقشة تطورات تفشي فيروس كورونا في فرنسا.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي تدابير إضافية لمكافحة الوباء، غداة تسجيل 9843 إصابة جديدة بالوباء في غضون 24 ساعة.