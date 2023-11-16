فرنسا: ليس من حق الكيان الصهيوني أن يقرر من سيحكم غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل.

وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ووصفت الوزارة عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه “سياسة إرهاب” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وتشكل هذه التصريحات تطورا لافتا لفرنسا في ما يخص القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.

وتأتي هذه التصريحات أيضا بعد “التمرد الدبلوماسي” ضد انحياز الرئيس إيمانويل ماكرون لإسرائيل. والذي قاده عدد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط.

وكشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن عددا من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجهوا رسالة أعربوا فيها عن أسفهم لانحياز ماكرون لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن “مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي”. وأن انحياز ماكرون لإسرائيل يشكل قطيعة مع موقف باريس التاريخي المتوازن تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضحت لوفيغارو أن “مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي”.