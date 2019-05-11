فرنسا: ليون ونانت مركزا لاحتجاجات السترات الصفراء في السبت الـ26

يخرج متظاهرو السترات الصفراء في فرنسا، للسبت الـ26 من الاحتجاجات إلى الشارع، واختاروا مدينتي ليون ونانت مركزين للتظاهر.

وهذا في ظل تراجع بريق الحركة في عدد من المدن بينها بوردو، حيث لم يعد يحضر للتظاهرات أكثر من 1500 شخص، حسب موقع “فرانس 24”.

وفي باريس ستنطلق التظاهرة من جوسيو “دعما للمدرسين”، احتجاجا على قانون بلانكيه.

وسيغلق محيط جادة الشانزيليزيه، الذي يضم القصر الرئاسي والجمعية الوطنية “البرلمان”، وكذلك قطاع نوتردام.

وأحصت وزارة الداخلية، أقل من 19 ألف متظاهر في مسيرات السبت الماضي، في أضعف مشاركة منذ انطلاق الاحتجاجات.