فرنسا.. ماكرون يوافق على استقالة الحكومة

وافق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، على استقالة حكومة غابرييل أتال. حسب بيان للرئاسة الفرنسية.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الرئيس ماكرون طلب من رئيس الوزراء، غابرييل أتال، البقاء كرئيس للحكومة الانتقالية حتى تشكيل إدارة جديدة.

وذكر بيان للرئاسة أن ايمانويل ماكرون قبل استقالة الحكومة، اليوم الثلاثاء، وكلف رئيس الحكومة غابرييل أتال بتسيير أعمالها إلى غاية تعيين رئيس جديد للحكومة.

وللإشارة، كان غابرييل أتال عرض تقديم استقالته الأسبوع الماضي بعد الانتخابات التشريعية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح تحالف اليسار، الا أن الرئيس ماكرون طلب منه الاستمرار في منصبه من أجل ضمان استقرار البلاد.