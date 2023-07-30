فرنسا: مقتل رضيعة طعنا ووالدتها رهن الاعتقال

عُثر على فتاة تبلغ من العمر عامًا واحدًا ميتة بعد ظهر يوم السبت. في باربيراز (سافوا) بالقرب من شامبيري، في شقة والدتها.

وبحسب العناصر الأولى من التحقيق، فقد طعن الطفل، بحسب ما قالته نيابة شامبيري، مؤكدة المعلومات الواردة من دوفين ليبر.

ووُضعت الأم ، وهي في الثلاثينيات من عمرها. وهي غير معروفة للمحاكم ولديها أطفال آخرون، على الفور في حجز الشرطة.

ولكن وفقًا لـ Dauphiné، فإن حالتها النفسية لا تتوافق مع حجز الشرطة. فقد تم نقلها إلى المستشفى في وحدة للأمراض النفسية. ولم يتمكن الادعاء من تقديم مزيد من المعلومات.

ورد رئيس بلدية باربيراز ، آرثر بويكس-نيفو في دوفين: “نحن مستاءون للغاية. إنها جريمة شنعاء. لدي فكرة لأطفال هذين الزوجين والجيران الذين يجب أن يصابوا بالصدمة. لقد رأى جيران العائلة بالفعل الشرطة ، وسيارة إسعاف ، ثم الشرطة العلمية وأخيراً محضرًا.