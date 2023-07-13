فرنسا: منع مظاهرات داعمة للشرطي قاتل نائل

تحدث محافظ شرطة باريس، لوران نونيز، اليوم الخميس، عن حظر التظاهرات التي أعقبت مقتل نائل.

وأوضح ضيف BFMTV-RMC ، محافظ شرطة باريس ، لوران نونيز ، أنه حظر مظاهرتين. كان من المقرر تنظيمهما لدعم الشرطي، صاحب إطلاق النار الذي قتل نائل في نانتير في 27 جوان الماضي.

وأعلن لوران نونيز ، ضيف قناة BFMTV-RMC صباح الخميس، “حظرت الليلة الماضية مظاهرتين. لدعم ضابط الشرطة الذي ارتكب جريمة قتل نائل”.

كما برر المسؤول الكبير هذا القرار في مواجهة “اضطرابات النظام العام” التي يمكن أن تسببها المظاهرات. المرتبطة مباشرة بأحداث الشغب الحضرية الأخيرة.

وعليه، أوضح أنه تم حظر التجمعات المؤيدة لضابط الشرطة، بنفس الطريقة التي منع بها المسيرات الخاصة بأداما تراوري.

كما اضاف “لا نريد ان تكون هناك في وقت قريب من الفترة التي عشناها مظاهرات. يمكن ان تحدث لانها تنطوي على اخلال بالنظام العام”.

وبحسب محافظ الشرطة، فإن المظاهرتين المؤيدة للشرطي المتهم بالقتل العمد والمسجون في سجن الصحة. كانتا بمبادرة من ضباط الشرطة “الذين ليسوا من المنظمات النقابية”.

كما أعاد لوران نونيز التأكيد على الحظر المفروض على مظاهرة أداما تراوري المقرر إجراؤها في 15 جويلية. والتي أعلن عنها الأربعاء جيرالد دارمانين.

يوم السبت الماضي ، تجمع أكثر من 2000 شخص في باريس إحياء لذكرى أداما، الذي توفي خلال اعتقاله في عام 2016. على الرغم من الحظر المفروض على المحافظة.

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