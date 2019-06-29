فرنسا: موجة حر شديدة تشعل حرائق وتقطع الكهرباء

عرفت فرنسا، اليوم السبت، درجات حرارة قياسية، أدت إلى اشتعال حرائق في المساحات الزراعية والغابات، وكذا قطع التيار الكهربائي.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، بذل مئات من رجال الإطفاء، جهودا مضنية، لاحتواء حرائق غابات في جنوب فرنسا.

وقالت خدمات الطوارئ، إن عشرات الحرائق في منطقة “جار” الفرنسية، أتت على 1500 فدان من المزروعات، ودمرت عدة مبان وسيارات حسب ذات المصدر.

كما تسببت بعض الحرائق، بعضها في إغلاق أجزاء من طرق سريعة لفترة من الوقت.

وحشدت السلطات الفرنسية، 700 رجل إطفاء، واستعانت بعشر طائرات في منطقة “جار” لمكافحة الحرائق.

وأفادت تقارير إخبارية، بإصابة عدد من رجال الإطفاء لكن الإصابات غير خطيرة.

وسجلت درجة الحرارة بفرنسا، أعلى مستوياتها، أمس الجمعة، حيث بلغت 45.9 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة في جنوب فرنسا، اليوم السبت، لكن درجات الحرارة المتوقعة لا تزال قريبة من 40 درجة مئوية.

وصرحت منظمة الأرصاد الجوية العالمية هذا الأسبوع، بأن سنة 2019 مرشحة لتكون من بين أكثر الأعوام سخونة.

وأوردت المنظمة، أن الفترة من 2015 إلى 2019، ستكون أكثر خمس سنوات سخونة في التاريخ.

وأضافت المنظمة، أن موجة الحرارة في أوروبا متوافقة مع الارتفاعات في حرارة الجو المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

حيث وصلت درجات الحرارة في أوروبا هذه الأيام، إلى معدلات قياسية، أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في إيطاليا.