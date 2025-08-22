فرنسا: ميلونشون يدعو إلى إضراب عام يوم 10 سبتمبر المقبل

دعا مؤسس حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلونشون، إلى اضراب عام يوم 10 سبتمبر المقبل.

وكتب ميلونشون، تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “لا بد لنا من إضراب عام في العاشر من سبتمبر 2025”.

وتابع ميلونشون، في تغريدته: “في 13 سبتمبر، سنقدم اقتراحًا بسحب الثقة لإسقاط حكومة بايرو. وسيضع هذا الجميع في مأزق”.

وتساءل ميلونشون: “ما فائدة التجمع الوطني سوى تقديم تنازلات لبايرو وماكرون؟ إنهم يستعدون لعدم التصويت على سحب الثقة، دون معرفة الحجج التي سيستخدمونها لتبرير ذلك”.

وختم ميلونشون بأن اليمين المتطرف هو “ضمان حياة النظام”.

