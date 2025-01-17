فرنسا: نحو تقليص مدة العطلة الصيفية

أعلنت وزيرة التعليم الوطني الفرنسي، إليزابيث بورن، أمام مجلس الشيوخ أنها تعتزم، مع رئيس الوزراء فرانسوا باريو. إطلاق “مشاورة كبرى بشأن ساعات الدراسة” وإعادة طرح المناقشة القديمة بشأن طول العطلات المدرسية.

وأعلنت وزيرة التعليم الوطني الفرنسي الجديدة، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، أنها تريد. مع رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، إطلاق “مشاورة كبرى بشأن ساعات الدراسة”.

وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أمس الخميس، أصرت ووقعت على هذا الموضوع الشائك. وأكدت أن “العطلات الطويلة تؤدي إلى فقدان المستوى بالنسبة للطلبة الأكثر ضعفا”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق أن “العطلة الصيفية لعام 2025 لن تتغير. لكن بالنسبة لعام 2026 فسوف يعتمد الأمر على نتائج المناقشات”.

ويُعد موضوع طول العطلات المدرسية، وخاصة العطلة الصيفية، موضوعًا يُثار بانتظام في المناقشات.

وكان إيمانويل ماكرون هو من أعاد إطلاق هذه الفكرة في عام 2023. من خلال اقتراح تقديم موعد بدء العام الدراسي للطلاب الذين يواجهون صعوبات. وجهة النظر هذه أيدها في العام التالي رئيس وزرائه في ذلك الوقت، غابرييل أتال.