فرنسا: هذا عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصريح إقامة عام 2021

في أحدث تقرير، أشارت الأرقام الرئيسية المتعلقة بالهجرة في فرنسا. إلى أن دائرة الإحصاء الوزارية الهجرة – الاندماج. أفادت بحوالي 3،451،804 من الرعايا الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة في العاصمة الفرنسية.

في الواقع، حتى 31 ديسمبر 2021، زاد عدد تصاريح الإقامة السارية والوثائق المؤقتة بنسبة 3٪. وبحسب هذا التقرير الصادر عن الخدمات الإحصائية للهجرة والاندماج التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية. فإن 41.7٪ من وثائقها مُنحت لمواطني البلدان المغاربية.

وبحسب هذه الوثيقة، يحتل الجزائريون المرتبة الثانية في هذه المنصة، على وجه الخصوص ، 25783 تصريح إقامة.

بالإضافة إلى ذلك ، كان يحق للمواطنين الجزائريين على التراب الفرنسي. الحصول على 27439 تصريحًا في عام 2019 و 23919 تصريحًا في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، من بين 25783 تصريح إقامة تم منحها في عام 2021، تم منح 1278 وثيقة لأسباب اقتصادية. لكن أيضًا، تم منح 7443 للطلاب الجزائريين و 15127 تصريح إقامة لأسباب عائلية، بزيادة قدرها 2.6٪ مقارنة بعام 2020.

وفيما يتعلق بمجموع سندات الملكية والوثائق المؤقتة السارية الممنوحة للجزائريين في فرنسا. تقدر هذه الأخيرة بنحو 610992 وثيقة. المغرب لديه 566.641 و 260.935 للتونسيين.