فرنسا وجهة الجزائريين الأولى للعلاج

كشف المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، أن فرنسا تعد وجهة الجزائريين الأولى للعلاج.

وحسب المقال الذي نشره موقع le figaro الفرنسي، اليوم الإثنين، فمن بين 127 دولة. أراد ما يقرب من 26000 مريض أجنبي العام الماضي الاستفادة من النظام الصحي الفرنسي، والذي يعتبر الأكثر سخاءً في العالم.

ومن بين المتقدمين، 2712 متقدمًا جزائريًا بنسبة 10.4٪ حسب ما أوردته صحيفة لو فيغارو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، التي نقلت الخبر عن تقرير رسمي، أن الجزائريين هم أول وأكبر المتقدمين للحصول على هذا النوع من تصاريح الإقامة.

وجاء في المرتبة الثانية، الإيفواريون (1764 متقدمًا)، والكونغوليون (1603)، والكاميرونيون (1476)، والغينيين (1442)، والجورجيين (1174)، والماليين ( 1131). جزر القمر (1084). وأيضًا الهايتيون والمغاربة والتونسيون والروس. وما لا يقل عن 127 جنسية. حيث يوجد حتى بعض الرعايا اليابانيين والسعوديين.

وللحصول على تصريح الإقامة، يكفي أن يكون المعني مؤهلاً لإجراء القبول للإقامة للعلاج.

المستحقون هم الأجانب الأكثر مرضًا والذين يواجهون عواقب وخيمة بشكل استثنائي إذا لم يتم علاجهم. ولكن أيضًا أولئك الذين لا يستطيعون تلقي العلاج المناسب في بلدانهم الأصلية.

بمعنى آخر، حتى لو كان العلاج موجودًا في بلدهم الأصلي فبمجرد أن لا يتمكن المريض من الوصول إليه. يمكنه تقديم طلب للعلاج في فرنسا.

ومع ذلك ، فإن قرار منح تصريح الإقامة أو عدمه للعلاج في فرنسا يعود بالكامل إلى المحافظين. حتى لو كان رأي الطاقم الطبي OFII مؤيدًا ، كما يوضح Le Figaro.

ويمكن إصدار تصريح الإقامة للعلاج لمدة عام واحد، للحياة الخاصة والعائلية. كما يمكن تجديدها لتغطية كامل فترة الرعاية ويمكن أن تكون متعددة السنوات لأربع سنوات.

أما بالنسبة لنوع الرعاية التي خضعت لها طلبات تصريح الإقامة في عام 2020 ، وفقًا لإحصاءات Ofii. يتعلق هذا في المقام الأول بالرعاية النفسية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسكري والسرطان وغسيل الكلى وأخيراً زرع الأعضاء.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp