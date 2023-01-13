فرنسا: وفاة فتاة عمرها ثلاث سنوات داخل آلة الغسيل

فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا لمعرفة أسباب وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في غسالة ملابس مساء الخميس.

ولاحظ والدا عائلة مكونة من عدة أطفال، مساء الخميس، اختفاء الحفيدة. حيث فتشت الأسرة الشقة بأكملها بحثًا عن الطفلة ثم في الخارج. قبل أن يعثر عليها الأب داخل الجهاز الذي كان مغلقًا في ذلك الوقت.

وتم تنبيه خدمات الطوارئ على الفور لكنها لم تتمكن من إنعاش الفتاة. وقال مصدر في الشرطة لقناة BFMTV التلفزيونية: “للوهلة الأولى ، لم تظهر على الطفل أي علامات على الضرب”.

وسيحدد التحقيق أسباب وفاة الطفل ، وأسند التحقيق إلى لواء حماية القاصرين.