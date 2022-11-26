فرنسا يحقق ثاني فوز في مونديال قطر بثنائية مبابي

تمكن منتخب فرنسا من تحقيق فوز جديد في مونديال قطر بعد التغلّب على منتخب الدانمارك اليوم السبت بملعب 974 بقطر .

و تمكّن كيليان مبابي من تسجيل ثنائية في مباراة اليوم التي تؤكد تألقه بشكل لافت للإنتباه.

كما أكّد منتخب “الديكة” مستواه الكبير الذي يقدّمه بعد الفوز بالمباراة الافتتاحية له في لقاء استراليا برباعية مقابل واحد.

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