فرنسا.. 20 جريحا على الأقل في إصطدام بين قطارين بستراسبورغ

خلف إصطدام بين قطاري ترامواي اليوم السبت بمحطة ستراسبورغ شرق فرنسا العديد من الجرحى.

وحسب السلطانت المحلية أصيب 20 شخصا على الأقل إثر تصادم بين قطاري ترامواي كما ان أسباب الحادث لم تعرف بحد الان.

وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس” في المكان، بأن طوقا أمنيا مشددا فُرض أمام محطة الترامواي، حيث تمركزت سيارات إسعاف عديدة.

كما ناشدت فرق الإنقاذ المواطنين تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وأضافت إدارة الإطفاء أن الحادث وقع تحديدًا عند “محطة جير سنترال”.