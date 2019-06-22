فرنسا: 3 قتلى و27 اصابة إثر حريق وسط باريس

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 27 آخرون، اليوم السبت، بحريق اندلع في مبنى سكني وسط باريس، في فرنسا.

وحسب المتحدث باسم مصالح دائرة الإطفاء، للحماية المدنية في باريس، فقد أصيب 27 شخصا، نتيجة الدخان المنبعث من المبنىالمؤلف من ستة طوابق، والذي اندلع فيه الحريق.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذا المبنى المتضرر، يقع في الدائرة الحادية عشرة، باريس.