فرنسا والإمارات يمارسان ضغوطات للتصويت على مشروع يتضمن سيادة المغرب على الصحراء الغربية

كشفت مصادر للنهار عن ضغوطات مارستها فرنسا والإمارات للتصويت على مشروع يتضمن سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ووفقا للمصادر ذاتها فقد تعرض أعضاء مجلس الامن الدولي إلى ضغوطات كبيرة من قبل فرنسا و الإمارات من اجل التصويت على مشروعا قرار المتضمن سيادة المغرب على جمهورية الصحراء الغربية

كما أكدت المصادر ذاتها أن ما قامت به فرنسا والإمارات تراجع كبير فيما يخص

أخلاقيات وآليات العمل الأممي.