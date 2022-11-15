فرنسا: ENS de Lyon تقدم منحًا دراسية متميزة للجزائريين

يوفر ENS de Lyon للطلاب الدوليين ، بما في ذلك الجزائريين. ثلاثة أنواع مختلفة من المنح الدراسية في العديد من مجالات الدراسة. وعلى وجه الخصوص، في العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والآداب.

ووفقًا لـ Campus France، سيتم فتح باب التسجيل في منح ENS de Lyon الدراسية اعتبارًا من 1 ديسمبر. حتى 10 جانفي 2023.

وحسب ذات المصدر هناك ثلاث فئات من المنح الدراسية وتقدم المزايا التالية للطلاب الجزائريين:

Ampère: تتوفر 20 منحة دراسية للتميز، وتقدم مبلغ 1000 يورو شهريًا

منحة Milyon الدراسية: تتعلق بدورات الماجستير في الرياضيات المتقدمة وعلوم الكمبيوتر الأساسية. ويقدم مبلغ 1000 يورو شهريًا لمدة 10 أشهر.

QuanTEdu-France: تمول هذه المنحة الماجستير في علوم المادة. ولكن أيضًا في الرياضيات المتقدمة وعلوم الكمبيوتر الأساسية. تقدم للطلاب الجزائريين مبلغ 1000 يورو شهرياً. وهذا لمدة 12 شهرًا.

كيف تتقدم بطلب للحصول على إحدى منح التميز ENS de Lyon؟

من أجل الحصول على إحدى هذه المنح الدراسية التي تقدمها ENS de Lyon، يجب على المرشح تقديم طلبه عبر الإنترنت.

ومع ذلك، للتمكن من الوصول إلى استمارة التسجيل، يتعين على الطلاب الجزائريين التسجيل، أولاً، على منصة هذه المؤسسة.

بمجرد اكتمال التسجيل، سيتمكن المرشح من الوصول إلى النموذج الذي يجب عليه إكماله ببيانات الاتصال الخاصة به وتقديم ملفه الشخصي.

ويجب أن يحتوي الأخير على رسالتي توصية، وسيرة ذاتية، ونسخة من الشهادات التي تم الحصول عليها بالفعل. ولكن أيضًا ، النصوص باللغة الفرنسية وإثبات التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت ENS de Lyon، على موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه لن يتم أخذ أي ملف غير مكتمل. وتقع على عاتق المرشح مسؤولية التأكد من أن ملفه يتضمن جميع المستندات المطلوبة. وبالمثل بالنسبة للطلبات المرسلة بعد الموعد النهائي وعن طريق البريد الإلكتروني ، فلن يتم أخذها في الاعتبار أيضًا.

بمجرد تقديم الملف الكامل ، ستتم دراسته من قبل لجنة القبول في ENS de Lyon. حيث سيحصل المرشح على خطاب قبول. وأيضًا، الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في هذه المؤسسة ، إذا تم قبول طلبه.