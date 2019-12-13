فرنسية تُشهر إسلامها بمسجد “النصر” ببريكة

أخبار الجزائر
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فرنسية تُشهر إسلامها بمسجد “النصر” ببريكة
بقلم نويس عبد الجلال

أعلنت امرأة فرنسية، اليوم الجمعة وبعد صلاة العصر مباشرة، دخولها الدين الإسلامي بمسجد النصر بالولاية المنتدبة الجديدة بريكة.

السيدة اشهرت إسلامها، وتخلت عن المذهب الكاثوليكيي الذي كانت تعتنقه، حيث نطقت ورددت الشهادتين خلف إمام المسجد.

واختارت ماري رينات المقعدة اسم مريم بدل اسمها القديم، وسط أجواء دينية مفعمة بالتكبير والتهليل.

كما قام جمع من المصليين الحاضرين بتقديم هدايا تمثلت في مصحف وكتاب آخر يحمل أسماء الله الحسنى باللغة الفرنسية.

مريم المعتنقة للإسلام حديثا متزوجة من مغترب من ذات المنطقة، وذلك طيلة 50 سنة، ولديها أربعة أطفال.

لتكلل في الأخير علاقة الزواج بدخول ماري رينات الدين الإسلامي الحنيف والتّخلي عن المذهب المسيحي الكاثوليكي.


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