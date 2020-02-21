فرنسي يسخر من دولور والجزائري يرد عليه بقوة

رد الدولي الجزائري أندي دولور، بقوة على فرنسي سخر منه في موقع “تويتر”، بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام دورتموند.

ولم يتقبل أحد مُحبي “البي أس جي”، قيام هداف مونبوليي، بالتفاعل مع سقوط عملاق الليغ 1 في قلعة “إيدونا بارك”.

وغرّد هذا المُشجع قائلا :”الكلام سهل خلف الشاشة، أنت لا تملك ولو ثانية واحدة في مُنافسة أوروبية طيلة مشوارك الكروي”.

ليرد صاحب القذفات الصاروخية بطريقة قوية :”نعم ولكن..”.

وأرفق ذلك بصورة له وهو حامل لكأس إفريقيا، في إشارة منه بأن هذا التتويج أفضل من المُشاركة في رابطة الأبطال.