فرنسي يسخر من دولور والجزائري يرد عليه بقوة

الرياضة
  • -
  • 0
فرنسي يسخر من دولور والجزائري يرد عليه بقوة
بقلم إسماعيل عشاش

رد الدولي الجزائري أندي دولور، بقوة على فرنسي سخر منه في موقع “تويتر”، بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام دورتموند.

ولم يتقبل أحد مُحبي “البي أس جي”، قيام هداف مونبوليي، بالتفاعل مع سقوط عملاق الليغ 1 في قلعة “إيدونا بارك”.

وغرّد هذا المُشجع قائلا :”الكلام سهل خلف الشاشة، أنت لا تملك ولو ثانية واحدة في مُنافسة أوروبية طيلة مشوارك الكروي”.

ليرد صاحب القذفات الصاروخية بطريقة قوية :”نعم ولكن..”.

وأرفق ذلك بصورة له وهو حامل لكأس إفريقيا، في إشارة منه بأن هذا التتويج أفضل من المُشاركة في رابطة الأبطال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777447

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com