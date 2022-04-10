فرنسي يعتنق الاسلام في تلمسان

أعلن مواطن فرنسي عن إسلامه بمسجد عمار بن ياسر بمدينة مغنية في ولاية تلمسان. كما اختار الفرنسي لنفسه اسم أنيس.

https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/551914476246592

في حين، جرت مراسم اعتناق المواطن الفرنسي، الإسلام أمام جمع غفير من المصلين، الذين رحبوا به وسطهم. كما ظهر أنيس في مقطع الفيديو متأثر والدموع في عينيه.

طالع أيضا:

كما يأتي اعتناق أنيس الاسلام في ظل موجة العنصرية والمحاولات من قبل بعض مترشحي الانتخابات الفرنسية على غرار ايريك زمور وماري لوبان. اللذان في كل مرة ومناسبة يرمون سمومهم ضد الإسلام و المسلمين.

وكان عضو المجلس الجهوي للديانة الإسلامية،برون ألب بفرنسا وليد ناس، بـ2017 قد قال إن 800 فرنسي يعتنقون الديانة الإسلامية سنويا. ويقصدون المساجد من أجل النطق بالشهادتين وتسلم شهادات اعتناق الإسلام.

كما أوضح عضو المجلس الجهوي للدّيانة الإسلامية، في إتصال مع “النهار”، إن المساجد في فرنسا تستقبل سنويا، مئات الشباب الفرنسيين. وهذا “نتيجة اطلاع مسبق على تعاليمه أو بنية عقد القران مع مسلمات”. مشيرا إلى أن أغلب من تسلموا شهادات اعتناق الإسلام من الفرنسيين يسعون لتسهيل زواجهم من مسلمات لا غير.

وأضاف أن فرنسا تعتمد منذ 2017 ميثاقا جديدا مع السلطات الفرنسية، تنحصر مهامه في مساعدة المساجد. التي تكون لديها نشاطات في المجتمع، من خلال خلق جمعيات ثقافية. كما أنه يعمل على إعادة بعث البروتوكولات الرباعية التي وقعت في 2004، بين الدولة والبلديات. والمساجد والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

أمّا بخصوص الاعتداءات على المساجد، فأكد ذات المصدر بأن ما يتعرض له المسلمون سببه التصعيد الإعلامي. في كلّ مرة تقع فيها هجمات إرهابية، مشيرا إلى أنها عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه من قبل. وأشار إلى أن المسلمين يعانون من عنصرية داخلية نتيجة البيروقراطية في السماح لهم بإجراء تربصات. أو الحصول على منصب عمل أو حتى دخول المدارس العليا في فرنسا.