فرنسي ينطق بالشهادتين في تيزي وزو

شهدت مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بتيزي وزو أول أمس دخول رعية أجنبي من جنسية فرنسية في العقد الرابع من العمر الدين الإسلامي الحنيف.

واستهلت مراسم اعتناق الرعية الفرنسي للإسلام بنطقه الشهادتين بحضور عيسى بوعيشة المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية إضافة إلى الشيخ رشيد صادوق إمام مسجد أرزقي الشرفاوي.

واختار الوافد الجديد للإسلام اسم “علي” اسما جديدا له بدل برنارد جيروم.

وتلقى “علي” من مُضيّفيه هدية تمثلت في مصحف شريف، إضافة إلى كتب باللغة الفرنسية تتحدث عن الدين الإسلامي الحنيف.

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