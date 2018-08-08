فروجي:”إستقبال العراقيين لا نظير له في العالم”

شكر مدرب إتحاد العاصمة تيري فروجي، اليوم الأربعاء، الجمهور العراقي نظير الإستقبال والروح الرياضية الكبيرة التي جرت فيها المباراة.

وصرح فروجي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت نهاية مباراة إتحاد العاصمة ونظيره القوة الجوية العراقي لحساب ذهاب الدور الـ32 لمنافسة البطولة العربية.

“حظينا بإستقبال رائع وكبير من اللاعبين الطاقم الفني وحتى الجماهير، دربت في أوروبا وإفريقيا ولم أشاهد مثله في مكان آخر”.

وعن المباراة صرح مدرب سوسطارة:””مباراة العودة ستكون أكثر صعوبة وأمامنا عمل كبير لتقديم الأفضل في 5 جويلية”.