فروجي:”الأوضاع في العراق طبيعية وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية”

أبدى مدرب إتحاد العاصمة الفرنسي تيري فروجي، اليوم الثلاثاء، إعجابه بنادي القوة الجوية، مؤكدا أن الأوضاع في العراق طبيعية جدا.

وصرح فروجي خلال المؤتمر الصحفي:” القوة الجوية فريق كبير ولديه إمكانيات فنية جيدة، وفريق بطولات”.

وأضاف:”الخصم يملك خبرة كبيرة ولا يتأثر بالمنافس، لكن اتحاد العاصمة جاء للعراق من أجل العودة بنتيجة إيجابية”.

وختم فروجي حديثه:”الأجواء في العراق طبيعية، وكل شيء على ما يرام، لكن الطقس الحار هو المشكلة الأبرز قبل مباراة الغد”.

يشار إلى أن زملاء الحارس والقائد محمد الأمين زماموش، خاضوا اليوم مرانهم الأول والأخير في ملعب كربلاء الدولي.