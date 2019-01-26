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فروجي:”زماموش قدم الكثير للإتحاد وما تعرض له عار”

الرياضة
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فروجي:”زماموش قدم الكثير للإتحاد وما تعرض له عار” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

دافع مُدرب إتحاد العاصمة تيري فروجي، على الحارس والقائد محمد الأمين زماموش، بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الأنصار.

وصرح التقني الفرنسي خلال الندوة التي أعْقبت نهاية لقاء “الساورة” قائلا:”زماموش أراد اللعب وتصرّف كرجل وقائد رغم رغبته في الرحيل”.

مضيفا:”زماموش من اللاعبين الذين قادوا النَادي للألقاب ومثلوه في كل القارة الإفريقية ولذلك أحْترمه كثيراً، وما تعرض له عَار”.

ويُعاني “زيما” من تراجع رهيب في مُستواه في الجَولات القليلة الماضية، جعله في خانة المغضوب عليهم لدى أنصار فريق “سوسطارة”.


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