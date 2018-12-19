فروجي: “الإنضباط أهم من الألقاب بالنسبة لي”

شدد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي على ضرورة فرض الإنضباط في فريق سوسطارة، معتبرا أن الصرامة أهم من تحقيق الألقاب.

وتحدث المدرب الفرنسي في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الثلاثاء بعد الفوز الذي حققه فريقه أمام جمعية وهران في إطار الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية قائلا:

“في اليوم الذي أمضيت فيه على العقد كنت رفقة سرار وحداد، ومن بين الأهداف التي تم تسطيرها هي “الإنضباط في المركز الأول، وطريقة اللعب في المركز الثاني ويأتي في المركز الثالث التتويج بأحد الألقاب”.

وأضاف:” في بداية الموسم دخلنا غمار التنافس على أربعة جبهات، وفي كل منافسة من المهم جدا الذهاب إلى أبعد الحدود من أجل كسب الخبرة”.