فروجي: “التشكيلة أصبحت جاهزة بنسبة 100%”

أكد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي أن تشكيلته أصبحت جاهزهة لمواجهة شبيبة القبائل يوم الإثنين في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة.

ونقلت الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة تصريحات المدرب الفرنسي الذي تحدث عن الأجواء التي تجري فيها تديربات الإتحاد خلال فترة توقف البطولة بسبب مشاركة الشبيبة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية قائلا:

“عملنا جيدا خلال هذه الفترة، حيث أجرينا حصتين تدريبيتين، قبل حصة الإسترجاع وهذا من أجل التحضير للمواجهة المقبلة أمام شبيبة القبائل، كما أعتقد أن اللاعبين جاهزين بنسبة 100% لهذه المواجهة.. نحن بحاجة إلى المزيد من الإسترجاع، وسنقوم به بداية من اليوم إلى غاية المباراة”.