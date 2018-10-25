فروجي: ” التشكيلة ستكون منقوصة من 5 لاعبين أساسيين أمام المدية”

إشتكى المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فرةجي من الغايبات العديدة التي ميزت التشكيلة العاصمية قبل مواجهة أولمبي المدية.

ونشط المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس تحدث من خلالها عن المواجهة التي تنتظر فريقه أمام أولمبي المدية في إطار الدولة الـ12 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

“التحضيرات لم تجري كما كنا نرغب، بسبب الإصابات التي كانت تميز التشكيلة بعد مواجهة إتحاد بلعباس، بالإضافة إلى العديد من الغيابات التي شهدتها حصة الإستئناف”.

وأضاف:”بن يحيى لم يتدرب هذا الأسبوع بسبب تواجده في عيادة الفريق، بالإضافة إلى كودري الذي كان قد تعرض لإصابة خلال لقاء بلعباس، وقد إكتفى بالركض طيلة فترة التحضيرات”

وتابع “بن شاعة ومفتاح في الطريق الصحيح من أجل إعادة التأهيل إلا أن مشاركتهما مستبعدة خلال مواجهة اليوم، بالإضافة إلى بودربال”.