فروجي: “الفريق جاهز لموقعة المريخ” 

أكد “تيري فروجي” مدرب إتحاد العاصمة أن أصحاب الزي الأحمر والأسود جاهزون لمباراة اليوم ضد المريخ السوداني في ذهاب الدور الثمن نهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.

وقال فروجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “فريقي جاهز لمباراة المريخ خاصة أننا استعدنا اثنين من لاعبينا كانوا مع المنتخب الجزائري الذي واجه الطوغو”.

وأضاف: “لم أشاهد المريخ، لكني تابعت بعض لقطات الفيديو وأعرف أنه يلعب كرة هجومية، لا أريد التكهن بنتيجة المباراة حيث ستكون مباراتي الفريق صعبتين للغاية”.

يذكر أن المدرب قرر إعفاء “شيتة” عن مباراة اليوم بسبب مشاركته مع الخضر طوال 90 دقيقة ضد الطوغو، في حين سيعتمد على “مزيان” الذي لم يشارك مع المنتخب الوطني.