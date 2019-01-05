فروجي: “تاجنانت أظهر رغبة أكبر منا وفوزهم مستحق”

الرياضة
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فروجي: “تاجنانت أظهر رغبة أكبر منا وفوزهم مستحق”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف الفرنسي تيري فروجي، مدرب اتحاد العاصمة، بأحقية الفوز الذي حققه دفاع تاجنانت على فريقه بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة لحساب الجولة الـ16.

وصرح فروجي، لتلفزيون “النهار”: “بصفة عامة أقول أن خسارتنا كانت منطقية بالنظر لمردودنا، وفوز دفاع تاجنانت كان مستحقا”.

وأوضح: “دفاع تاجنانت كانت لهم رغبة أكبر في الفوز، وتمكنوا من التسجيل عن طريق مخالفة، ونحن كنا خارج الإطار في الشوط الأول”.

وتابع تيري فروجي: “في الشوط الثاني حاولنا اللعب بطريقة مباشرة، لكن الغلبة كانت للمنافس، ولم نتمكن من صنع فرص كثيرة للتهديف”.


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