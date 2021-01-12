فروجي: “سنرفع طموحنا تدريجيا في البطولة”

أكد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي، أن طموح فريقه سيتغير بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام شبيبة القبائل.

وتحدث المدرب الفرنسي للصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” قائلا:

“تنقلنا إلى تيزي وزو من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وقدمنا مباراة كبيرة من حيث الإتحاد بين اللاعبين، كما تحصلنا على العديد من الفرص في الشوط الأول والثاني، لكن اصطدمنا بفريق قوي هجوميا، لقد قدمنا مباراة قوية من حيث اللعب الجماعي، لكن كان بإمكاننا تقديم الأفضل، وكنا بحاجة لإعادة الثقة، وتمكنا في الأخير من العودة بالنقاط الثلاثة، وكل ما علينا الآن سوى مواصلة العمل، ورفع الطموحات تدريجيا”.