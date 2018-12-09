فروجي: ” شافعي “شوكاني” بتصريحاته” !

رفض المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي الخوض في قضية المدافع فاروق شافعي بعد التصريحات التي أدلى بها يوم أمس السبت.

ونشط المدرب فروجي ندوة صحفية صبيحة اليوم بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أين تحدث عن المباراة التي تجمع فريقه أمام المريخ السوداني في إطار إياب الدور ال من منافسة البطولة العربية للأندية الأبطال قائلا:

“شافعي فاجئني بتلك التصريحات، كيف يمكن أن ندلي بتلك التصريحات قبل مباراة مهمة في البطولة العربيةهل الأشخاص أهم من هذا الحدث؟”

“أنا ما يهمني هو المباراة بحد ذاتها، والدفاع عن ألوان الفريق قبل كل شيء، والأمور الشخصية لا أبالي بها”