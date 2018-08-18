فروجي: ” صحيح أننا منقوصين عدديا ..لكننا لسنا منقوصين من حيث المستوى”

طمأن المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي، أنصار الفريق العرصمي بخصوص الغيابات التي يعاني منها النادي قبل مواجهة فريق يونغ أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونشط المدرب الفرنسي صبيحة اليوم ندوة صحفية بالعاصمة التنزانية دار السلام تحدث من خلالها عن أجواء التحضيرات للمباراة المقبلة قائلا:

“لاعبو الفريق لديهم إرادة من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية، وكذلك من أجل مواصلة لسلة النتائج الإيجابية المحققة لحد الآن”

وأضاف: ” صحيح أننا منقوصين عدديا لكن لسنا منقوصين من حيث المستوى وأتمنى إثباث ذلك فوق أرضية الميدان، صحيح أننا لا نملك العدد اللازم فوق دكة البدلاء ولكن نملك لاعبين يملكون مستوى رائع”.

وإختتم حديثه قائلا: ” أنا أركز كثيرا على فريقي..لدينا العديد من التغييرات، كما سنقوم بإحداث تغيير على مستوى المناصب للعديد من اللاعبين، وهذا يعتبر أمر معقد، لكن يجب أن نبحث عن أفضل الحلول لهذه المباراة”.