فروجي عازم على إعادة الهيبة لإتحاد العاصمة

كشف المدرب الجديد لإتحاد العاصمة، “تيري فروجي”، أن الفريق بحاجة للعمل من أجل إعادة الهيبة لهذا النادي.

وقال “فروجي” في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للفريق العاصمي: “إتحاد العاصمة كان بحاجة لي وأنا لبيت النداء”.

وأضاف: “عندما تكون إتحاديا ليوم واحد ستبقى كذلك دائما”.

وتابع: “في فترتي الأولى قدمت كل شيء لهذا النادي وهذا الفريق أحبه كثيرا لكنهم طلبوا مني الرحيل في ذلك الوقت”.

وأردف قائلا: “من الجيد رؤية بعض الركائز في الفريق وأعلم جيدا أن اللاعبين الجدد لديهم الكثير من الإمكانيات”.

في حين ختم كلامه: “شاهدت الفريق ووقفت على النقائص فمثلا اللاعبون يريدون فعل كل شيء ويركضون فوق أرضية الميدان كثيرا ولا نلعب بطريقة جماعية”.